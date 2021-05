Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai nuovi laboratori della Scuola civica di Musica di Selargius. In cattedra tre insegnanti d’eccezione: il maestro Bruno Loi accompagnerà gli allievi dagli undici anni in su nel magico e suggestivo mondo delle “Launeddas – la storia, lo strumento, i suoni”.

Per la fascia d’età dai 7 agli 11 anni è pronto a partire “Pianeta Danza”: forte dei successi anche al di fuori dei confini nazionali, Donatella Martina Cabras, danzatrice e coreografa, insegnante e fondatrice dell’Associazione movimentopoetico, porterà il talento e la poesia nei parchi urbani di Selargius, scelti come sede per il suo corso. Spazio anche ai più piccoli, grazie al percorso di Propedeutica destinato ai bambini dai 5 ai 7 anni: Chiara Sella, laureata in Didattica della Musica ad indirizzo strumentale e un curriculum degno di nota, condurrà i giovani allievi alla scoperta della musica.

Tutti i laboratori prevedono un percorso collettivo articolato in otto incontri, per le iscrizioni c’è tempo sino al 18 maggio per il corso di launeddas e sino al 20 per gli altri, sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo scuolacivicadiselargius@gmail.com, oppure recarsi direttamente nella sede della scuola in via Milazzo 7, dal lunedì al venerdì , dalle 16 alle 19.