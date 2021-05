A partire dalle ore 8:00, venerdì 14 maggio 2021, gli operatori saranno a lavoro in corrispondenza dei pozzetti stradali, in alcune vie di Cagliari (Bragadin, Procida, Barbarigo, Corridoni – tra le vie Fieramosca e Bragadin -, Dandolo, Grimaldi, Capponi, Fieramosca, Ferrucci), per una disinfestazione contro la proliferazione di scarafaggi.

Prescrizioni per i residenti: