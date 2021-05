La Società Ippica di Cagliari Srl ha aperto i termini per la presentazione delle domande per l’immissione in servizio di 4 Addetti al parcheggio (inquadramento VI livello CCNL) a tempo determinato della durata di 3 mesi, dal 14 giugno al 31 settembre 2021.

L’offerta di lavoro è rivolta a coloro o quali si trovano in stato di disoccupazione.

Gli interessati hanno tempo sino alle ore 13 di venerdì 28 maggio 2021, per far pervenire la propria candidatura. E con essa la documentazione il curriculum vitae, la scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal proprio Centro per l’Impiego, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, l’informativa sulla privacy datata e firmata, il recapito telefonico e email.

Di seguito le modalità:

consegna a mani presso la Segreteria della Società Ippica di Cagliari Srl (lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,30);

tramite email all’indirizzo di posta elettronica info@ippodromocagliari.it .

L’avviso pubblico e la modulistica per fare domanda sono consultabili e scaricabili dal sito www.ippodromocagliari.it