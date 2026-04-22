Dermatite bovina, Coldiretti: “Subito meno burocrazia e aiuti”

Serve un cambio di passo immediato per affrontare l’emergenza legata alla dermatite bovina in Sardegna. È questo il messaggio lanciato da Coldiretti Sardegna, attraverso il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba.
“Bene i primi impegni assunti dalla Regione, ma ora serve fare presto e trasformarli in azioni concrete” dichiarano. “Gli allevatori non devono essere lasciati soli davanti a questa nuova ondata. Bisogna garantire meno burocrazia, indicazioni chiare e la possibilità di ripartire subito con le movimentazioni nei territori sicuri”.
Secondo Coldiretti, “vanno bene i segnali positivi arrivati dalle istituzioni”, ma “la fase attuale richiede un cambio di passo immediato”. L’evoluzione dei contagi impone infatti l’attivazione urgente di tutte le misure necessarie per sostenere le aziende zootecniche e proteggere un comparto strategico per l’economia dell’isola.
“In questa direzione, è fondamentale snellire le procedure burocratiche, mettere in campo gli indennizzi necessari e fornire rapidamente indirizzi operativi chiari, così da permettere agli allevatori di proseguire l’attività senza ulteriori rallentamenti”.
Altro nodo cruciale è la ripresa delle movimentazioni dei capi nelle aree non coinvolte dai focolai, passaggio considerato decisivo per la stabilità economica del settore.
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