Squalo spiaggiato a Platamona, curiosità e stupore in spiaggia (Video)

Un insolito ritrovamento ha attirato l’attenzione di residenti e turisti questa mattina lungo il litorale di Platamona. Un esemplare di squalo di circa tre metri è stato infatti rinvenuto spiaggiato sulla battigia, proprio di fronte a un ristorante della zona.

In pochi minuti, la presenza dell’animale ha richiamato numerosi curiosi, che si sono fermati per osservare la scena e documentarla con fotografie e video.

L’animale è stato identificato come una verdesca, una specie pelagica che vive prevalentemente in mare aperto. Non è frequente avvistarla così vicino alla costa, ma episodi simili possono verificarsi in determinate condizioni.

Gli esperti spiegano infatti che questi squali possono avvicinarsi al litorale in caso di disorientamento, debolezza o durante la ricerca di cibo.

Il ritrovamento, pur suscitando curiosità, non rappresenta un pericolo per le persone. Resta però lo stupore per un incontro così ravvicinato con una specie che normalmente popola le acque profonde. Di seguito il video condiviso sui social da Giovanni Serra:

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