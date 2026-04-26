Controlli notturni nel Medio Campidano, denunce e patenti ritirate

Nel corso della serata e della notte, i Carabinieri della Compagnia di Sanluri, con il supporto delle Stazioni di Furtei e Lunamatrona e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, concentrato lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati della zona del Medio Campidano.

L’attività, finalizzata in particolare alla prevenzione della criminalità diffusa e al rafforzamento della sicurezza stradale, ha portato al controllo di oltre 60 persone e circa 30 veicoli.

Durante i posti di blocco, due giovani – di 20 e 23 anni – sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre al ritiro immediato della patente di guida.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza messo in campo quotidianamente dall’Arma, con particolare attenzione alle fasce serali e notturne, considerate più a rischio. L’obiettivo resta quello di contrastare comportamenti pericolosi alla guida, prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza per cittadini e automobilisti, attraverso una presenza costante e capillare sul territorio.

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