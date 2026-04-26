Cagliari-Atalanta, i convocati di Pisacane: ancora out Mazzitelli e Pavoletti

Il Cagliari si prepara ad affrontare l’Atalanta nella sfida in programma lunedì 27 aprile alle ore 18.30, valida per la 34ª giornata di Serie A. Il match, che si disputerà all’Unipol Domus, rappresenta un passaggio fondamentale nella corsa salvezza dei rossoblù.

La formazione guidata da Fabio Pisacane arriva all’appuntamento con la consapevolezza che il margine sulla zona retrocessione resterà invariato anche in caso di passo falso, complice la pesante sconfitta della Cremonese contro il Napoli. Un elemento che non deve però abbassare la tensione: l’obiettivo resta quello di conquistare punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalle posizioni più pericolose della classifica.

Dall’altra parte, i bergamaschi si presentano dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, maturata ai calci di rigore. Un impegno recente e dispendioso che potrebbe incidere sulle energie della squadra, offrendo al Cagliari un’opportunità da sfruttare.

Assenze e convocati

Pisacane dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti. Non saranno disponibili Mazzitelli, ancora alle prese con un infortunio muscolare rimediato contro la Cremonese, e Pavoletti, fermato da un problema al ginocchio dovuto a sovraccarico. Restano indisponibili anche Idrissi e Felici, entrambi impegnati nel percorso di recupero. Confermati i due giovani dell’Under 20 Mendy e Trepy, pronti a dare il proprio contributo in una gara delicata.

La sfida contro l’Atalanta assume quindi un peso specifico elevato per il Cagliari, chiamato a dimostrare solidità e concretezza in un momento decisivo della stagione. Davanti al proprio pubblico, i rossoblù cercheranno una prestazione all’altezza per avvicinare l’obiettivo della permanenza in Serie A.

Ecco la lista completa:

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