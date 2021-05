12 maggio giornata mondiale della fibromialgia, Bastione e Consiglio regionale illuminati di viola

Il palazzo del Consiglio regionale e il Bastione di Cagliari, in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia che si celebrava ieri, si è illuminata di viola.

Anche l’Assemblea legislativa della Sardegna aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sulla fibromialgia”. Il palazzo di via Roma a Cagliari ieri era avvolto da luci viola a sostegno dei tanti malati di questa patologia dolorosa e cronica che in Italia colpisce oltre tre milioni di cittadini, in prevalenza donne.

La Sardegna, seconda regione in Italia dopo l’Emilia Romagna, ha approvato nel 2019 all’unanimità una legge per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia con cui ha garantito diagnosi e cure ai malati affetti da questa patologia.