Rissa furibonda in un bar di Sorso: volano calci, pugni e sediate (Video)

Notte movimentata a Sorso, dove una violenta lite scoppiata all’interno di un bar è degenerata in aggressione, lasciando un uomo ferito e rendendo necessario l’intervento dei sanitari.

Secondo le prime informazioni, all’origine dello scontro ci sarebbe stato un alterco, favorito dall’abuso di alcol, tra un uomo di origine straniera e alcune persone non ancora identificate. La situazione è rapidamente degenerata, trasformandosi in una colluttazione.

Nel corso della lite, l’uomo ha riportato una ferita alla mano ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i presenti.

A rendere ancora più evidente la violenza dell’accaduto è un video circolato sui social, in cui si vede l’uomo colpire un’altra persona per poi essere a sua volta aggredito con calci, pugni e sediate davanti all’ingresso del locale.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della stazione di Sorso, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare tutti i soggetti coinvolti nella rissa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it