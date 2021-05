L’Aspal, con determinazione n.1580/2021, ha avviato la procedura di selezione per l’assunzione, con Ccnl di categoria del settore pubblico corrispondente, di personale a tempo indeterminato da impiegare presso il Comune di Cagliari.

I profili ai quali si riferisce la selezione sono quelli di esecutori operativi specializzati autisti (n.5 unità), esecutori amministrativi (n.4 unità) e di messo notificatore (n.1 unità).

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico di Aspal, potranno presentare domanda a partire dal 15 giugno 2021 e fino al 28 giugno 2021 incluso. L’istanza dovrà essere presentata in modalità informatizzata sul portale dedicato (per accedere CLICCA QUI) dopo aver effettuato l’accesso nella sezione riservata ai servizi online.