C’è attesa per la cabina di regia prevista per lunedì 17 tra le forze di maggioranza a Palazzo Chigi, durante la quale si deciderà in merito al coprifuoco e alle possibili nuove riaperture.

Già da ieri, invece, è in vigore l’ordinanza a firma del ministro della Salute Roberto Speranza che abolisce la quarantena per tutti coloro che arrivano dai Paesi dell’Unione europea, Regno Unito e Israele, mentre rimane l’obbligo di esibire all’arrivo in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo effettuato durante le 48 ore precedenti all’imbarco.

Con una seconda ordinanza, Speranza ha disposto anche la sperimentazione dei voli Covid tested, non solo agli aeroporti di Roma e Milano ma anche agli scali di Venezia e Napoli. Come funzionano? I passeggeri dovranno effettuare un tampone rapido o molecolare prima della partenza e subito dopo l’arrivo. Qualora l’esito sia negativo, potranno entrare e transitare nel territorio nazionale senza mettersi in isolamento fiduciario.

Per quanto riguarda i vaccini durante il periodo estivo, invece, si sta spingendo affinché si possa ricevere la seconda dose anche in Regioni diverse da quelle in cui si è ricevuta la prima. Una richiesta portata avanti da diversi sindaci di città e località turistiche dell’Italia.

Da domani lunedì 17 maggio, quasi tutta Italia si tingerà di giallo, a eccezione della Valle d’Aosta che, passata in arancione la settimana scorsa, dovrà rimanere nella fascia di rischio moderato per altri 7 giorni.