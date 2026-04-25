Omicidio Leonardo Mocci: l’autopsia conferma lo sparo al cuore

Risultati dell'autopsia a Cagliari: Leonardo Mocci è morto per un proiettile al cuore. Il medico legale conferma la distanza ravvicinata dello sparo

L’autopsia sul corpo di Leonardo Mocci, il giovane di 24 anni (precedentemente indicato come 23enne) originario di Villacidro assassinato a Monserrato, ha confermato la causa del decesso: a risultare fatale è stato un unico colpo di pistola che ha centrato il cuore della vittima.

L’esame necroscopico è stato eseguito nella mattinata di oggi, 24 aprile, presso il centro di patologia forense del San Giovanni di Dio a Cagliari. Il medico legale Roberto Demontis, dopo circa quattro ore di analisi, ha confermato quanto già emerso dalla prima ispezione esterna del cadavere avvenuta sul luogo del delitto, in piazza Settimio Severo.

Un dettaglio fondamentale emerge dai rilievi tecnici: il colpo sarebbe stato esploso da distanza ravvicinata. Questo elemento rafforza l’ipotesi degli inquirenti su una dinamica di tipo esecutivo, avvenuta probabilmente al termine di un confronto diretto tra la vittima e il suo assassino.

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