Cagliari-Atalanta, si va verso il forfait di capitan Pavoletti e Mazzitelli

Il Cagliari prosegue la preparazione alla gara di lunedì 27 aprile, ore 18:30 alla Unipol Domus, contro l’Atalanta di Palladino; match valevole per la 34a giornata del campionato di Serie A.
In casa rossoblù si va verso il forfait di capitan Leonardo Pavoletti e Luca Mazzitelli che, anche nella giornata di ieri, hanno svolto lavoro personalizzato per smaltire i rispettivi problemi fisici.
Occasione ghiotta per il Cagliari di Pisacane che andrà alla ricerca dei 3 punti, vista la sconfitta di ieri della Cremonese nell’anticipo contro il Napoli al Maradona (4-0). Il bottino pieno per i sardi significherebbe portarsi a +8 dal terzultimo posto e, di fatto, chiudere la pratica salvezza.
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