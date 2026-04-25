Malamovida a Cagliari, spaccata e furto in un ristorante di via Sassari

Il centro storico di Cagliari finisce nuovamente nel mirino della criminalità. Nella notte, una banda di malviventi ha preso di mira il ristorante Don Street Food, noto locale di cucina asiatica situato in via Sassari. L’assalto, compiuto con estrema violenza, ha causato danni ingenti alla struttura e ha lasciato il titolare in uno stato di profondo shock e stanchezza.

I ladri hanno agito con determinazione per penetrare all’interno del locale. Secondo una prima ricostruzione, i malfattori hanno letteralmente scardinato la porta automatica all’ingresso, rendendola inutilizzabile. Una volta dentro, la furia della banda si è abbattuta sugli arredi: un tavolo è stato distrutto prima che i criminali puntassero all’obiettivo principale, la cassa automatica. Per portarla via è stata necessaria una forza fisica considerevole, dato che il dispositivo pesa circa 40 chili.

Il titolare, visibilmente provato dopo una notte passata in bianco tra denunce e rilievi delle forze dell’ordine, ha voluto “metterci la faccia” attraverso un video-messaggio colmo di amarezza. “Non auguro a nessuno quello che è successo a me”, ha dichiarato l’imprenditore. Oltre al danno economico per l’incasso rubato e il valore del macchinario, a pesare è l’onere logistico e psicologico: la necessità di riparare immediatamente gli accessi per poter garantire il servizio della cena e la frustrazione di veder violato il proprio luogo di lavoro.

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