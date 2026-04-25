In Evidenza Ciclone Harry, stimati 60 milioni di danni per agricoltura e pesca

Ciclone Harry, stimati 60 milioni di danni per agricoltura e pesca

Delibera della Giunta regionale sui danni del Ciclone Harry: colpite 1358 aziende e 181 comuni. Richiesto l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale

Di
Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Regione Sardegna

La Giunta regionale della Sardegna ha ufficialmente riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica per i danni causati dal Ciclone Harry e dalle ondate di maltempo che hanno colpito l’isola tra il 18 gennaio e la fine di febbraio 2026. Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Francesco Agus, l’Esecutivo ha approvato la delimitazione territoriale delle aree colpite e il bilancio dei danni.

I numeri del disastro

L’analisi, condotta incrociando i dati grafici di Agea con le segnalazioni raccolte capillarmente dall’agenzia Laore, fotografa una situazione critica per il comparto produttivo primario:

Comuni coinvolti: 181 territori comunali hanno subito danni.

Aziende agricole segnalanti: 1.358 imprese hanno denunciato perdite.

Comparto agricolo e zootecnico: Il danno stimato ammonta a 53.236.780 euro, colpendo colture, strutture aziendali, allevamenti e il settore apistico.

Pesca e acquacoltura: Le perdite per le produzioni ittiche, le imbarcazioni e le attrezzature sono state stimate in 6.617.442 euro.

Verso il Fondo di Solidarietà Nazionale

Con questa delibera, la Regione Sardegna avvia ufficialmente l’iter con il governo centrale: l’Esecutivo ha proposto al Ministero dell’Agricoltura la declaratoria di eccezionalità degli eventi meteorologici. L’obiettivo è ottenere l’attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, come previsto dal Decreto Legge n. 25 del 27 febbraio 2026.

L’attivazione di questi fondi è ritenuta vitale per garantire la sopravvivenza di centinaia di imprese che, a causa della furia del Ciclone Harry, hanno visto compromettere non solo il raccolto della stagione ma anche le infrastrutture produttive necessarie per il futuro.

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