Una donna sassarese di 35 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato sulla ex 131, tra Sassari e Porto Torres, in direzione del capoluogo.

Era alla guida di una moto che si è scontrata con una Opel Moka, le condizioni della 35enne sono risultate da subito gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Santissima Annunziata con l’elicottero.

Sul posto vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Sassari per i rilievi di legge