Commissari non abilitati, Forza Italia incalza: “Serve subito chiarezza”

l gruppo consiliare di Forza Italia ha espresso profonda preoccupazione per l’incertezza che circonda le nomine dei commissari straordinari delle Asl di Oristano e Nuoro, Federico Argiolas e Angelo Zuccarelli. La questione è emersa a seguito del recente aggiornamento dell’elenco nazionale degli idonei alla direzione delle aziende sanitarie, pubblicato ieri, 15 luglio, dal Ministero della Salute.

Secondo l’ultimo elenco, i due dirigenti risultano ora abilitati esclusivamente per incarichi in regioni con una popolazione inferiore ai 500.000 abitanti. Un vincolo che, se confermato, renderebbe le loro nomine in Sardegna – una regione che conta oltre 1,6 milioni di residenti – prive dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dal decreto legislativo 171/2016.

Forza Italia condivide l’allarme già sollevato da diverse componenti della società civile e chiede un immediato chiarimento istituzionale. Si interroga su chi abbia verificato la sussistenza dei requisiti al momento della nomina e quali controlli siano stati effettuati.

La vicenda è resa ancora più delicata dal rischio concreto di interruzione degli atti amministrativi, con gravi ripercussioni su servizi essenziali, forniture sanitarie, gestione del personale e programmazione delle cure. Il potenziale danno non sarebbe solo organizzativo, ma anche economico, considerando che i manager precedenti sono stati rimossi prima della scadenza contrattuale.

È doveroso precisare che, al momento della loro nomina, Argiolas e Zuccarelli erano stati ritenuti idonei in base alla versione allora in vigore dell’elenco nazionale. Tuttavia, l’aggiornamento ministeriale del 15 luglio ha “rivisto la loro idoneità, limitandola alle sole regioni sotto la soglia dei 500.000 abitanti e privandoli dei requisiti”.

Il quadro normativo impone la massima attenzione, e per questo Forza Italia ritiene “indispensabile un’assunzione di responsabilità da parte della Giunta regionale” chiedendo un rapido chiarimento sulla “attuale legittimità della gestione delle due aziende sanitarie coinvolte”. Il partito conclude ribadendo che la sanità sarda ha già “grossi problematiche” e che l’utilizzo di incarichi per “dare poltrone a chi, pur se brave persone ma prive delle necessarie competenze, non fa altro che mettere a rischio la soluzione dei problemi”.

