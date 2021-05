“Utilizzare il green pass per accedere in discoteca o nelle sale da ballo potrebbe essere l’unica via di fuga rispetto a una indefinita situazione che rischia di essere devastante”: queste le parole di Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, durante la presentazione del rapporto sulla ristorazione 2020 di Fipe Confcommercio.

Giorgetti si dice contrario in linea generale al certificato verde, ma pensa comunque che questo “possa andare bene in alcune situazioni, come ad esempio per la riapertura delle discoteche e le sale da ballo, ma non si deve estendere ad ogni attività”.

“Il governo ha cercato di prendere decisioni che permettessero di dare una prospettiva di certezza all’attività imprenditoriale e l’elemento di fondo è stato il criterio che ha ispirato le nostre decisioni”, spiega il ministro.