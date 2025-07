Cagliari, recuperato un altro corpo a Cala Regina: doppia tragedia in mare

Mattinata drammatica nel golfo di Cagliari, dove si sono consumate due tragedie distinte a poca distanza di tempo l’una dall’altra. Due persone sono state ritrovate prive di vita in mare: una donna e un uomo, entrambi ancora senza identità accertata.

Il primo intervento è avvenuto alla sesta fermata del Poetto, dove alcuni bagnanti hanno notato un corpo in acqua. Il corpo, appartenente a una donna sulla settantina, è stato recuperato da una motovedetta e trasferito prima in Capitaneria, poi all’obitorio dell’ospedale Brotzu.

Pochi minuti dopo, un altro allarme, in un punto antistante il promontorio della Sella del Diavolo. Anche in questo caso è intervenuta la Guardia Costiera, che ha recuperato il cadavere di un uomo. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della vittima e ricostruire la dinamica dei fatti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it