A luglio scadrà il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Città metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna. Sabato 22 e lunedì 24 maggio dalle 10 alle 18 si vota on line per la scelta dei nuovi consiglieri che ricopriranno la carica fino al 2025.

La presidente uscente Teresa De Montis, eletta nel 2017 ha deciso di non si ricandidarsi e ne spiga le ragioni in una lettera inviata agli iscritti in cui, oltre ai sentiti ringraziamenti alle colleghe e ai colleghi per i risultati raggiunti in questi quattro anni, spiega: «È una scelta che ho preso con grande serenità, convinta come sono che non sia utile alla nostra comunità l’occupazione prolungata dei posti di responsabilità e che al contrario sia vantaggioso un costante rinnovamento e il continuo sprigionarsi di nuove energie. Ho corso con passione la mia frazione di staffetta e ora è giusto che il testimone passi ad altri». Non per questo verrà meno l’impegno di De Montis: «Anche senza un ruolo nel Consiglio, la mia disponibilità a proseguire nella direzione avviata nel 2017 è garantita. Metto a disposizione l’esperienza fatta in questi anni che sono stati ricchi di grandi soddisfazioni».

Sono tredici gli architetti candidati a ricoprire la carica di consigliere dell’Ordine. Tra gli eletti sarà poi scelta la persona che ricoprirà il ruolo di presidente.

Michele Casciu

Giuseppe Barreca

Jorge Burguez Caleri

Lorenzo Grussu

Marcello Pilia

Silvia Mocci

Fernanda Gavaudò

Stefano Mais

Barbara Moralis

Antonio Tamburini

Marta Scanu

Michele Mallus

Francesca Mereu