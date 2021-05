Sassari scende in piazza contro la guerra in Palestina, una rete di associazioni ha primosso per domani, venerdì 21 maggio, un flash mob a sostegno del popolo palestinese.

“Dobbiamo fare un gesto, dobbiamo esporci, non possiamo restare a casa; non possiamo girare lo sguardo da un’altra parte, fingendo di poter vivere senza accorgerci dell’orrore”, è l’appello delle associazioni che partecipano all’iniziativa.