Nella tarda mattinata di venerdì 21 maggio sulla linea 113 del Commissariato di Quartu Sant’Elena è arrivata una richiesta di aiuto da parte di una coppia di anziani genitori, vittime dell’ennesimo episodio di violenza da parte del figlio.

L’immediato intervento degli Agenti della Volante e della Squadra di Polizia Giudiziaria ha messo fine ad una situazione dolorosa e violenta che si protraeva da lungo tempo.

I poliziotti, una volta raggiunta l’abitazione, si sono trovati davanti una coppia di anziani, entrambi over 70, impauriti e in forte stato di agitazione perché il loro figlio 45enne, ben noto per i suoi precedenti di polizia anche specifici in materia di violenza domestica, a seguito dell’ennesima crisi è arrivato a minacciare con un coltello alla gola il padre.

L’uomo, presente anch’esso all’interno della casa familiare, è stato controllato e successivamente accompagnato presso gli uffici del Commissariato. Dopo che gli Agenti si sono presi cura degli anziani genitori, hanno raccolto le informazioni utili per ricostruire questa vicenda, ultima di una lunga serie, dove il figlio aveva sempre mostrato astio e insofferenza dovuta al carattere violento ed aggressivo, anche per via del consumo di alcol e stupefacenti.

Non essendoci dubbi sulla vicenda accertata dagli operatori, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e nel pomeriggio è stato condotto presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.