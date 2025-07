Atletica, Demontis stellare: campione italiano e convocazione per Europei U23

Ci sarà anche un pezzetto di Sardegna agli Europei U23 di atletica leggera, che si terranno da giovedì 17 a domenica 20 luglio a Bergen, in Norvegia.

Con un tempismo quasi da film, ovvero con l’ultimo tentativo utile, il saltatore con l’asta del Cus Cagliari Andrea Demontis ha strappato minimo e convocazione.

Fresco di trionfo ai campionati italiani di categoria promesse di Grosseto, titolo ottenuto sabato scorso 5 luglio, l’indomani è volato a Novellara per un ultimo tentativo e lì è arrivato l’atteso minimo: rincorsa perfetta e asticella varcata oltre la quota di 5,25m.

Un risultato che non solo è valso come nuovo primato personale e pass per gli Europei, ma anche come nuovo record sardo assoluto.

