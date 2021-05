La stagione di Filippo Tortu sui 100 metri parte dal 10”18 in batteria a Rieti. L’azzurro si qualifica per la finale con il miglior tempo ma poi rinuncia a correre la seconda sfida, in una giornata che attendeva il duello con il neo primatista italiano Marcell Jacobs, infortunato nell’ultimo allenamento alla vigilia dell’evento.

“Sensazioni buone, non ottime – le prime parole di Tortu dopo la gara -. Pensavo di poter far meglio, in allenamento mi sento decisamente meglio di così. Ma nella prima gara dell’anno può succedere di tutto e ora dovrò capire cosa ho sbagliato. Come voto mi do un sei meno”.

“Non ho ancora ben in mente le prossime tappe – ha aggiunto Tortu -. Volevamo fare questa gara per capire come muoverci, deciderò insieme al mio allenatore. Spiace l’assenza di Jacobs, gli auguro di riprendersi prima possibile e ci saranno moltissime altre occasioni per confrontarci”. Il 22enne brianzolo tornava a correre sui 100 metri a otto mesi dall’ultima volta, al Golden Gala Pietro Mennea del 2020.