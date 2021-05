L’associazione Zampe Matte di Flumini di Quartu ciede aiuto per i numerosi gatti presenti nella struttura. C’è bisogno di cibo umido in scatolette.

Un appello via social è stato lanciato, i volontari fanno sapere che in questi giorni stanno terminando le scorte di cibo umido in scatoletta destinate ai micetti. E’ partita dunque una richiesta di aiuto.

“Abbiamo necessità di una mano, ci serve cibo per i nostri piccoli, dobbiamo cercare di rendere la vita più semplice a queste piccole creature. Ora chiedono un aiuto, una piccola donazione di cibo per i gatti: Chiunque potesse aiutarci ci contatti al 3351467414, abbiamo bisogno di una mano per dare un sorriso ai tanti gatti che ci sono qui a Quartu”.

Inoltre il cibo può essere lasciato nei nostri cestoni presenti in tre negozi nell’hinterland cagliaritano che sono:

Cucciolandia viale Colombo a Quartu

Shardana Pet Shop Via Giulio Cesare 205 a Monserrato

Arcaplanet via calamattia a Cagliari