Nella Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla (WorldMSDay) che si terrà domenica 30 maggio, Pirri aderisce al progetto “Coloriamo la città di arancione”. L’Associazione Sclerosi Multipla Sardegna, in collaborazione con la Municipalità di Pirri, illuminerà di arancione (colore della Sclerosi Multipla), la facciata della ex vetreria e affiggerà un banner esplicativo.

Pirri sarà più arancione grazie al coinvolgimento della commissione pari opportunità della Municipalità al progetto dell’associazione “Sclerosi multipla Sardegna”.

Dopo un anno di lockdown la sofferenza dei malati di sclerosi è aumentata, chi ne soffriva si è trovato a casa senza punti di riferimento, nel totale isolamento. Pertanto, afferma “ASMS”, la luce che illumina i monumenti “significa rinascita, così da squarciare il velo nero della solitudine”.

“Abbiamo pensato di aderire come Istituzione al progetto – scrive l’associazione – perché abbattere gli ostacoli che impediscono alle persone di condurre una vita piena e serena è una priorità assoluta. Far luce oggi per proseguire creando coscienza su una malattia ancora oggi poco conosciuta”.

“Essere in grado di riconoscere i bisogni della mia comunità è parte integrante del mio lavoro di consigliera”, afferma Sabrina Mattu presidente della commissione pari opportunità della Municipalità Pirri.

L’associazione ASMS garantisce un l’impegno concreto nei di confronti dei pazienti affetti da SM, cure adeguate e un supporto concreto a tutte le persone con SM che in questo momento stanno soffrendo gli effetti della pandemia e dell’isolamento che va a sommarsi alla loro già fragile condizione.