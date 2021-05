Nella serata di ieri, sabato 29 maggio, a Palermo, una coppia gay è stata aggredita in via dell’Università da un gruppo di ragazzini che li ha circondati nel centro storico della città.

Le vittime, di Torino, erano in vacanza nel capoluogo siciliano e in quel momento stavano cercando un albergo. Gli aggressori prima li hanno insultati perché i due si tenevano per mano, poi li hanno circondati ed aggrediti.

Uno dei due è rimasto ferito ed è stata soccorso dal personale del 118 e portata al pronto soccorso.