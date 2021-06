Questa notte, dalle 19 alle 24, si terrà l’Astranight, una serata dedicata alla seconda dose per i docenti delle scuole che nelle prossime settimane saranno impegnati nelle attività di scrutini ed esami di maturità. Gli insegnanti interessati sono stati contattati nei giorni scorsi, attraverso un sms, dal sistema Poste per effettuare la seconda dose di vaccino Astrazeneca.

Saranno circo 1300 gli insegnanti che stanotte andranno nei due hub della Fiera di Cagliari per fare il richiamo del vaccino: si raccomanda di non presentarsi alla Fiera se non convocati con sms dal sistema Poste.

L’obiettivo di Ares – Ats Sardegna è quello di collaborare con le strutture scolastiche ed evitare criticità o interruzione delle attività della scuola, per via dei necessari richiami per il vaccino, in vista degli esami di fine anno.