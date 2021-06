Incidente stradale questa mattina nel quartiere San Michele.

Una Fiat punto, guidata da un cagliaritano di 87 anni, nel percorrere via Monte Sabotino, arrivato all’incrocio con via Maglias, regolata da segnale di Stop, si è scontrata con una Renault Modus, condotta da un Cagliaritano di anni 65 che percorreva la via con direzione p.zza S. Michele.

Il conducente della Modus e il suo passeggero sono stati soccorsi dal 118 e trasportati rispettivamente al PS del Policlinico e dell’ospedale Brotzu entrambi con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.