Fenicottero tra le vie di Cagliari, il video diventa virale (Video)

Un fenicottero rosa avvistato nel cuore di Cagliari ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, diventando in poche ore protagonista sui social. L’animale è stato filmato mentre passeggiava in via Palestrina, a pochi metri dalla strada e dai palazzi del centro urbano.

Nei video condivisi online, il volatile appare disorientato mentre si muove tra auto e persone su un marciapiede. Secondo alcuni testimoni, avrebbe anche tentato di prendere il volo senza riuscirci. La scena ha suscitato curiosità e preoccupazione: in molti si sono fermati a osservare e riprendere lo strano avvenimento.

L’esemplare potrebbe provenire dal vicino Parco di Molentargius, area umida nota per la presenza stabile di fenicotteri rosa e attualmente interessata dal periodo di nidificazione. Il video ha rapidamente fatto il giro del web e delle chat, raccogliendo numerosi commenti tra stupore e simpatia, ma anche timori per la salute dell’animale.

Fortunatamente il fenicottero è stato messo in sicurezza e trasferito nel centro specializzato di Monastir per le cure e gli accertamenti necessari.

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