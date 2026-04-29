Cagliari, dal 30 aprile al 4 maggio cambia il traffico per la festa di Sant’Efisio

In occasione della 370ª Festa di Sant’Efisio, il Comune di Cagliari ha disposto una serie di modifiche radicali alla circolazione stradale attraverso le ordinanze n. 1172 e 1179. Ecco lo schema dettagliato per pianificare gli spostamenti in città.
Divieti di Sosta con Rimozione Forzata
Dalle ore 18:00 del 30 aprile alle ore 16:00 del 1° maggio (salvo dove diversamente indicato), la sosta è vietata su ambo i lati nelle seguenti aree:
Percorso Storico: Via Sant’Efisio, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II, Via Sassari, Via Crispi, Via G.M. Angioy, Via Mameli, Piazza Matteotti, Via La Playa.
Zona Stampace e Porto: Via Roma (tra piazza Amendola e largo Carlo Felice), Via Roma (tra via Sassari e viale Trieste), Via Malta, Vico Malta, Via Maddalena.
Grandi Arterie: Viale Trento (dalle 07:00 alle 11:00 del 1° maggio), Lungomare New York (direzione Pula).
Piazze e Aree Speciali: Piazza Madonna del Carmine (tutta l’area e vie adiacenti), Piazza Sorcinelli, Via Nicolodi.
Chiusure al Traffico (Divieto di Transito)
Il giorno 1° maggio 2026, a partire dalle ore 06:00 e sino a cessate esigenze, la circolazione veicolare sarà interdetta in:
Tutto il percorso della sfilata: Da Stampace attraverso il centro fino all’uscita della città verso il Ponte della Scafa.
Asse Via Roma: Chiusura totale tra Piazza Amendola e il Largo Carlo Felice, e tra Via Sassari e Viale Trieste.
Zona Tribunale/Carmine: Viale Trieste (tratto Pola-Carmine), Via Carloforte, Via Malta, Via Maddalena.
Viale Trento: Chiusura dalle 07:00 alle 11:00 (tratto Sant’Avendrace – Cesare Battisti).
Trasporto Pubblico e Bus
Per facilitare gli spostamenti e garantire il servizio pubblico, sono state istituite riserve di sosta specifiche per i Bus del CTM:
Via Cesare Battisti: Divieto di sosta per auto (eccetto bus) dalle 08:00 del 30/04 alle 21:00 del 01/05 e il 04/05 (ore 13:00-24:00).
Via Nazario Sauro: Lato destro direzione Viale Trieste, riservato ai bus negli stessi orari della Via Cesare Battisti.
Direzioni Obbligatorie
Per defluire il traffico dalle zone limitrofe ai blocchi:
Via Sassari/Crispi: Obbligo di svolta a destra verso via Crispi.
Via Malta/Maddalena: Obbligo di andare diritto o svolta a destra a seconda dell’intersezione.
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