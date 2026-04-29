Cagliari, dal 30 aprile al 4 maggio cambia il traffico per la festa di Sant’Efisio

Ordinanza viabilità Sant'Efisio 2026: ecco tutte le strade chiuse, i divieti di sosta e le rimozioni forzate a Cagliari dal 30 aprile al 4 maggio

In occasione della 370ª Festa di Sant’Efisio, il Comune di Cagliari ha disposto una serie di modifiche radicali alla circolazione stradale attraverso le ordinanze n. 1172 e 1179. Ecco lo schema dettagliato per pianificare gli spostamenti in città.

Divieti di Sosta con Rimozione Forzata

Dalle ore 18:00 del 30 aprile alle ore 16:00 del 1° maggio (salvo dove diversamente indicato), la sosta è vietata su ambo i lati nelle seguenti aree:

Percorso Storico: Via Sant’Efisio, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele II, Via Sassari, Via Crispi, Via G.M. Angioy, Via Mameli, Piazza Matteotti, Via La Playa.

Zona Stampace e Porto: Via Roma (tra piazza Amendola e largo Carlo Felice), Via Roma (tra via Sassari e viale Trieste), Via Malta, Vico Malta, Via Maddalena.

Grandi Arterie: Viale Trento (dalle 07:00 alle 11:00 del 1° maggio), Lungomare New York (direzione Pula).

Piazze e Aree Speciali: Piazza Madonna del Carmine (tutta l’area e vie adiacenti), Piazza Sorcinelli, Via Nicolodi.

Chiusure al Traffico (Divieto di Transito)

Il giorno 1° maggio 2026, a partire dalle ore 06:00 e sino a cessate esigenze, la circolazione veicolare sarà interdetta in:

Tutto il percorso della sfilata: Da Stampace attraverso il centro fino all’uscita della città verso il Ponte della Scafa.

Asse Via Roma: Chiusura totale tra Piazza Amendola e il Largo Carlo Felice, e tra Via Sassari e Viale Trieste.

Zona Tribunale/Carmine: Viale Trieste (tratto Pola-Carmine), Via Carloforte, Via Malta, Via Maddalena.

Viale Trento: Chiusura dalle 07:00 alle 11:00 (tratto Sant’Avendrace – Cesare Battisti).

Trasporto Pubblico e Bus

Per facilitare gli spostamenti e garantire il servizio pubblico, sono state istituite riserve di sosta specifiche per i Bus del CTM:

Via Cesare Battisti: Divieto di sosta per auto (eccetto bus) dalle 08:00 del 30/04 alle 21:00 del 01/05 e il 04/05 (ore 13:00-24:00).

Via Nazario Sauro: Lato destro direzione Viale Trieste, riservato ai bus negli stessi orari della Via Cesare Battisti.

Direzioni Obbligatorie

Per defluire il traffico dalle zone limitrofe ai blocchi:

Via Sassari/Crispi: Obbligo di svolta a destra verso via Crispi.

Via Malta/Maddalena: Obbligo di andare diritto o svolta a destra a seconda dell’intersezione.

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