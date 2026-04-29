Sant’Efisio senza buoi: ecco tutte le volte che il rito ha cambiato “forma”

Da oltre tre secoli, il 1° maggio a Cagliari non è semplicemente una festa: è lo scioglimento di un voto collettivo nato nel 1656, quando la città promise a Sant’Efisio una processione annuale fino a Nora in cambio della liberazione dalla peste. Da allora, guerre, rivoluzioni, calamità naturali e pandemie hanno costretto più volte il pellegrinaggio a reinventarsi. Ma mai a interrompersi davvero.

1794: la rivoluzione sospende il 1° maggio, ma non il voto

Il primo grande strappo arriva con i moti del 28 aprile 1794, il cosiddetto “dies de sa Sardigna”. Le sommosse popolari contro il governo piemontese sconvolgono Cagliari e rendono impossibile la partenza del simulacro nel giorno tradizionale. Per la prima volta il Santo non esce il 1° maggio. Eppure il Comune, custode del voto, non rinuncia: la festa viene recuperata il 1° giugno, appena le tensioni si placano. Un precedente fondamentale: la data può cambiare, il patto no. ￼

Inizio Ottocento: la natura impone deviazioni

Nei primi anni del XIX secolo, alluvioni e condizioni ambientali avverse costringono a modificare parte del tragitto verso Nora. La processione, pensata come percorso penitenziale e identitario, dimostra già allora una capacità di adattamento logistico pur di preservare il significato religioso: arrivare al luogo del martirio, comunque.

1917-1918: la Grande Guerra riduce, poi trasforma

Durante la Prima guerra mondiale, la festa subisce una delle sue più profonde trasformazioni moderne. Nel 1917 (spesso ricordato insieme agli anni bellici 1916-1918), la processione si svolge senza celebrazioni pubbliche e senza il consueto apparato festoso: troppi giovani sono al fronte. Nel 1918, però, arriva una delle immagini più potenti della memoria efisiana: non sono i buoi a trainare il cocchio, ma soldati reduci, sopravvissuti alla guerra, molti legati alla Brigata Sassari. È un gesto di ringraziamento e di rinascita civile, che trasforma il pellegrinaggio in simbolo di ritorno alla vita. ￼

1943: Sant’Efisio tra le macerie

L’edizione più drammatica resta quella del 1943. Due mesi dopo i devastanti bombardamenti alleati su Cagliari, la città è ferita, semidistrutta, spopolata. Eppure il voto viene mantenuto. Niente cocchio, niente sfarzo, niente folla: il simulacro attraversa una città devastata su un camioncino del latte, tra case crollate e strade sventrate. È forse l’immagine più iconica della festa: il Santo non come emblema di trionfo, ma come presenza di consolazione collettiva. La processione diventa una marcia di sopravvivenza civile e spirituale. ￼

2020-2021: la pandemia e il silenzio

Con il Covid, per la prima volta in 364 anni, Sant’Efisio viaggia quasi senza popolo. Nel 2020 e nel 2021 il simulacro raggiunge Nora su un mezzo motorizzato, senza corteo, senza traccas, senza abbracci.

La festa si riduce all’essenziale: partenza, messa, scioglimento del voto. Un rito svuotato della sua dimensione spettacolare ma non della sua funzione simbolica. In una Sardegna chiusa e ferita dalla pandemia, il pellegrinaggio diventa memoria storica di resilienza, richiamando esplicitamente il precedente del 1943. ￼

La costante nella storia: cambiare per restare fedeli

La storia di Sant’Efisio dimostra che la forza del rito non sta nell’immutabilità della forma, ma nella tenacia del significato.

Carri, buoi, camioncini, furgoni: cambia il mezzo, non il voto.

In questo senso, ogni “anomalia” del pellegrinaggio non rappresenta una frattura, ma una conferma: nei momenti di crisi più profonda, la Sardegna ha continuato a riconoscersi nel suo Santo guerriero, adattando la tradizione alle necessità del presente senza mai spezzarne il filo.

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