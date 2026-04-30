Variazione di Bilancio regionale, è scontro: “Che fine ha fatto la delibera?”

È scontro sulla variazione di bilancio da 750 milioni di euro approvata dalla Giunta regionale della Sardegna ma non ancora pubblicata online. La minoranza di centrodestra accusa l’esecutivo di ritardi e scarsa trasparenza.

A sollevare il caso è stato il vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga: “Dopo una settimana dalla sua approvazione in Giunta – osserva Fausto Piga – la delibera non è consultabile. Il dubbio nasce legittimo: è stata approvata per davvero oppure è stata una ‘messa in scena’, per prendere tempo, completarla e sedare i litigi che ci sono in maggioranza, dove non si è d’accordo su nulla?”.

Sulla stessa linea anche Michele Ennas, segretario regionale della Lega: “Non si sa come saranno indirizzate le risorse a disposizione e, in questo momento di emergenza, ci si aspettava una maggiore rapidità”. Critico anche Antonello Peru, capogruppo di Sardegna al Centro 20Venti, secondo cui una manovra di tale portata richiede “una pianificazione strategica chiara, con interventi su imprese, sanità e riequilibrio territoriale”.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Michele Ciusa, respinge le accuse e difende l’operato della Giunta. “Gli attacchi del centrodestra sono del tutto strumentali – spiega – visto che la variazione è stata approvata in giunta, e nei prossimi giorni arriverà in Consiglio. Dove si potrà dibattere su tutte le questioni più importanti che riguardano la Sardegna”.

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