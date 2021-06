Da settimane in Sardegna le troupe della Disney lavorano quotidianamente per le riprese della Sirenetta, il remake in versione live action del celebre cartone Disney del 1989.

Nello staff sarebbero stati riscontrati alcuni casi di positività da Covid 19 e le riprese sarebbero state sospese.

Sul caso è anche intervenuto anche il sindaco di Golfo Aranci. Mario Mulas ci ha tenuto a precisare che non c’è alcuna ufficialità relativa ai contagi nel set.

“La notizia non è confermata dall’autorità sanitaria, quale unico soggetto in possesso dei dati sugli eventuali contagi. La situazione sanitaria in paese è sotto controllo e non vi sono casi di positività. È necessario tutelare ogni sforzo compiuto nella direzione di affermare il nostro paese come località sicura e la tranquillità di chi sta lavorando a una produzione internazionale che ci porterà visibilità e prestigio”.