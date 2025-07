Immigrazione, Todde: “Noi stessi sardi siamo un popolo di migranti”

La prima Conferenza Regionale sull’immigrazione, organizzata dall’Assessorato del Lavoro, ha riaffermato la forte dedizione della Giunta regionale verso l’inclusione sociale di coloro che giungono in Sardegna in cerca di un’opportunità di vita migliore. L’evento, tenutosi ieri e oggi al Museo Archeologico di Olbia, ha raggiunto il suo apice istituzionale stamattina con il panel “Sardegna e immigrazione: accoglienza, integrazione e sviluppo territoriale”.

La presidente Alessandra Todde ha aperto il suo intervento sottolineando un legame storico: “Noi sardi siamo un popolo di migranti.” Ha citato figure illustri come Antonio Gramsci, Gavino Ledda e Grazia Deledda, e ha ricordato la sua stessa esperienza di studio e lavoro all’estero, oltre a quella dei pastori sardi nel dopoguerra, esemplificata dalla Tenuta di Suvignano. “E allora, da sardi, come possiamo non capire quello che vivono i migranti che oggi scappano dalle guerre o dalla miseria? La nostra empatia è naturale.” Todde ha poi contrastato la retorica della paura: “Negli ultimi decenni è stata instillata la paura del diverso ma noi possiamo ragionare in maniera opposta, sapendo che l’immigrazione è arricchimento per tutta la nostra società, specie per combattere lo spopolamento.”

La presidente ha fornito dati concreti, specificando che “In Sardegna 55 mila donne e uomini migranti fanno parte della nostra comunità, fanno lavori che in molti non vogliono più fare, i loro figli sono a scuola con i nostri.” Ha espresso il proprio orgoglio per il lavoro della Giunta e dell’assessora Desirè Manca, concludendo con una visione ambiziosa: “Questa prima Conferenza regionale sull’immigrazione è un appuntamento importante per ascoltare dalle tante comunità presenti come migliorare l’integrazione. Sono orgogliosa dell’impegno della Giunta e dell’assessora Desirè Manca. Vogliamo fare della Sardegna una piattaforma nel Mediterraneo di pace, di inclusione, di futuro, aperti al mondo.”

