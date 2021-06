Si è svolta giovedì 24 giugno, nella splendida cornice della sala consiliare del comune di San Sperate, la giornata inaugurale dell’Università Popolare Olos, che nasce con il supporto A.S.I.

L’incontro si è aperto con il saluto del Sindaco Enrico Collu, seguito dagli interventi in collegamento di esponenti della Regione, degli Enti Locali e delle Istituzioni. Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha portato in presenza, i saluti del Comune di Cagliari. Esponenti del mondo Accademico e Diplomatico hanno plaudito all’iniziativa proponendosi per future collaborazioni.

Il Presidente di Unipolos, Dott. Marco Fois Biggio, ha concluso la sezione della mattina presentando i Dipartimenti e il programma di massima per l’Anno Accademico 2020/21. Nel pomeriggio, si è tenuta la sezione tecnica tra ASI e Unipolos alla presenza del Vice Sindaco e Assessore Germana Cocco, dove si è parlato a fondo degli aspetti sociali del terzo Settore.

