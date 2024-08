Grande rabbia a Cagliari da parte delle famiglie dei pazienti che in questi giorni hanno presenziato nel pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità.

Una serie di segnalazioni giunte alla nostra redazione denunciano una situazione definita “inaccettabile”.

“Ieri, abbiamo atteso mio padre in una sala calda e piena di zanzare, senza alcun condizionatore funzionante, qualche ventilatore che spostava aria calda. A noi per fortuna/sfortuna è andata bene con 4 ore di attesa. Ma c’erano persone in attesa ben 12 ore in queste condizioni. Purtroppo, questa non è un’esperienza isolata” spiega una nostra lettrice.

Altri utenti hanno confermato di aver vissuto lo stesso disagio nelle ultime settimane.

“È inaccettabile per chi si reca in pronto soccorso per un’emergenza che debba subire anche il caldo e il disagio. Di quattro condizionatori, neanche uno era funzionante. Chiediamo un intervento urgente per risolvere questa situazione e garantire un servizio adeguato ai cittadini”.

