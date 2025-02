Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 45enne cagliaritano.

Già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso dai militari, durante un servizio di perlustrazione, mentre cedeva una dose di cocaina a un 33enne del posto.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire 24 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, 770 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

