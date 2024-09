La Commissione consiliare permanente “Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale” del Comune di Cagliari ha eletto con voto unanime il nuovo presidente Andrea Scano. L’esponente del gruppo politico Alleanza Verdi Sinistra guiderà l’organo di primaria importanza per lo sviluppo urbanistico e territoriale di Cagliari, chiamato a esaminare numerose e rilevanti proposte di delibera prima che queste vengano discusse in sede consiliare.

La priorità resta il nuovo Piano urbanistico comunale (Puc). “Si tratta di un piano estremamente articolato e complesso che disegna quello che sarà lo sviluppo della città nei prossimi decenni” ha affermato Scano. “Per giungere a questo obbiettivo, dobbiamo tener conto che il mondo è cambiato e continuerà a cambiare”.

Scano ha messo in evidenza la necessità di una visione innovativa della mobilità, che superi il modello incentrato sull’automobile, dominante dagli anni ’60 in poi, a favore di modalità di trasporto più moderne e sostenibili. Ha inoltre richiamato l’attenzione sui cambiamenti climatici, sollecitando l’adozione di misure adeguate per mitigare i rischi legati a eventi meteo estremi. “Occorre cambiare logica rispetto a quella dell’asfalto sempre e dovunque, riducendo le zone impermeabilizzate, responsabili del riscaldamento eccessivo”.

Uno degli elementi chiave del nuovo approccio sarà la valorizzazione delle aree verdi urbane, con una particolare attenzione al ruolo delle alberature. Queste, secondo Scano, non devono più essere considerate un “mero abbellimento”, ma un fattore determinante per la creazione di microclimi più vivibili e per la riduzione delle emissioni di CO2.

“Sono sicuro che questo gruppo di lavoro costituirà un momento di confronto costruttivo e decisivo per elaborare quel piano che diventerà “Il Piano” per una città più moderna e vivibile, che consegneremo ai nostri figli e ai nostri nipoti”, ha concluso.

