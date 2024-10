“Altra nottata illuminate dalle stelle”. Sarcasmo nel gruppo social Vivere a Villanova, dove i residenti del quartiere denunciano l’ennesima notte al buio dovuta al malfunzionamento dell’illuminazione nelle strade

“Speriamo che il pezzo che è saltato causando questo blackout non sia in mano allo stesso fornitore dal quale aspettiamo il pezzo per rendere funzionanti i semafori della ZTL” si chiede un utente in un post.

Una situazione ricorrente anche alla Marina, dove da tempo i residenti stanno segnalando la mancanza di luci in alcune vie, con tutte le implicazioni del caso anche in materia di sicurezza in una zona già critica per furti e aggressioni.

