Secondo appuntamento, martedì 29 giugno nell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, per Notturni Contemporanei, la rassegna musicale firmata dal Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari e dal Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari in programma fino al 27 luglio per un cartellone di dodici appuntamenti, con inizio alle 21.30, che vedranno protagonisti gli allievi dei due enti musicali isolani.

Riflettori puntati sull’esibizione di Giulia Marongiu (clarinetto) e Benedetta Porcedda (organo) sulle musiche di Peter Mathews, Fulvio Caldini, Stephen Beatty, Serban Nichifor e Domenico Lavena, seguita da quella dell’Ensemble Rosa dei Venti (Luigi Pinna, flauto; Vittoria Mura, oboe; Simone Carta, clarinetto; Danilo Ogno, corno; Giovanna Virdis, fagotto) con brani di Franz Danzi e Claudio Panai.

Il concerto sarà replicato giovedì 1° luglio nella chiesa del Sacro Cuore di Sassari.

Organizzato dal Conservatorio “G.P da Palestrina” col patrocinio del Comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna, Notturni Contemporanei, spiega il direttore dell’ente musicale cagliaritano Aurora Cogliandro, «nasce da una costola di Notturni di note, la rassegna estiva ideata nel 2017 da Elisabetta Dessì e dalla sottoscritta. Dopo lo stop obbligatorio legato alla pandemia, la manifestazione si presenta oggi con un abito nuovo: insieme a un repertorio rodato e conosciuto, ecco l’idea di valorizzare la musica nuova dei giovani compositori dei due Conservatori sardi eseguita dai loro colleghi strumentisti».

Nel corso di ogni serata (ciascun evento verrà bissato, con identico programma, nelle sedi cagliaritane e sassaresi) verranno proposti al pubblico, oltre a musiche dal repertorio dei più celebri musicisti di ogni epoca, due brani in prima esecuzione assoluta, opera dei giovani compositori dei due Conservatori. Gli stessi autori, prima dell’esecuzione, introdurranno le proprie musiche con una breve presentazione.

La rassegna proseguirà il 5-6 luglio (rispettivamente nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari e ai Giardini Pubblici – Galleria d’arte moderna di Cagliari) con le esibizioni di Francesco Miscera (pianoforte) con Laura Murineddu (live electronics) e di Francesco Ghiglieri (pianoforte).

