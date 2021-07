Esattamente dieci giorni fa Alghero aveva un solo soggetto positivo al Covid. Oggi, dai dati trasmessi da Ats, i positivi risultano essere 18, con 56 persone poste in quarantena, ma nessun ospedalizzato. “Il trend è prevedibilmente in ascesa”. E’ quanto si legge in un comunicato del Sindaco Mario Conoci, relativo alla situazione pandemica nella città del Nord Sardegna.

Il motivo della formazione di questo mini focolaio, riferiscono i sanitari, “sarebbe riconducibile alla provenienza di un soggetto positivo arrivato da un paese estero”. “Un aumento di casi che è stato tracciato dall’autorità sanitaria e che ci spiega che la rete di controlli non è sufficiente in nessun paese europeo a contenere e circoscrivere completamente i nuovi contagi”, commenta il primo cittadino.

La situazione è sotto controllo da parte dei sanitari, che hanno predisposto un tempestivo screening dei casi rilevati. “Il rischio della cosiddetta quarta ondata di cui tanto si parla non è così remoto, e potrebbe riguardare anche la nostra città – avverte Conoci – questo vuol dire che bisogna insistere sul senso della responsabilità se vogliamo evitare che l’autorità sanitaria e le autorità civili siano costretti ad assumere provvedimenti restrittivi che nessuno di noi vuole. Come Sindaco non vorrei mai essere chiamato ad emanare provvedimenti restrittivi proprio in questa fase di rilancio dei nostri settori produttivi più importanti”.

