Cagliari, manovra sospetta e inseguimento: 4 arresti per detenzione di cocaina

Una serata di pattugliamento ordinario si è conclusa con un importante risultato operativo per i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace. Quattro uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un concitato inseguimento tra le strade cittadine.

Tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che, alla vista della pattuglia, ha effettuato una manovra brusca e sospetta nel tentativo di evitare il controllo. Nonostante l’alt imposto dagli uomini dell’Arma, il conducente ha accelerato, innescando una fuga tra le vie del quartiere. L’inseguimento, tuttavia, è durato poco: la prontezza operativa dei militari ha permesso di intercettare e bloccare il veicolo in sicurezza, mettendo fine alla corsa degli occupanti dopo poche centinaia di metri.

Durante la fuga, i passeggeri hanno tentato di eludere le responsabilità gettando dal finestrino alcuni involucri, nella speranza che il gesto passasse inosservato. L’intuito dei Carabinieri ha avuto la meglio: i pacchetti, prontamente recuperati lungo la carreggiata, contenevano cocaina. La successiva perquisizione, estesa sia agli occupanti che all’interno dell’abitacolo, ha portato al rinvenimento di ulteriori confezioni, per un totale di circa 28 grammi di stupefacente pronti per essere immessi sul mercato.

Le quattro persone coinvolte – un 32enne di Selargius, due residenti a Quartu Sant’Elena di 36 e 40 anni, e un 36enne di Guamaggiore, tutti già noti alle Forze dell’Ordine – sono state condotte presso la Caserma di Su Planu per gli atti di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i quattro sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.

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