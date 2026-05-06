Sgominata la banda degli assalti ai portavalori nel nuorese: due nuovi arresti

Questa mattina, 6 maggio 2026, la Polizia di Stato ha eseguito due nuove misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti componenti della banda responsabile di una serie di assalti ai portavalori e rapine nel Nuorese. I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Nuoro su richiesta della Procura della Repubblica, rappresentano un’ulteriore evoluzione dell’operazione avviata lo scorso 4 novembre 2025, quando erano finiti in manette sette complici.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Nuoro e condotta dalla Squadra Mobile della Questura, con il supporto del Servizio Centrale Operativo e del Commissariato di Siniscola, ha permesso di delineare il perimetro d’azione di un sodalizio criminale estremamente organizzato, i cui membri sono originari delle province di Nuoro e Sassari. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro probatorio solido, collegando gli arrestati a diversi episodi criminosi che hanno scosso il territorio negli ultimi mesi.

Il gruppo è ritenuto responsabile di diversi colpi eccellenti, caratterizzati da una spiccata pericolosità e da un’organizzazione quasi militare:

Torpè (13 marzo 2025): Assalto a un portavalori con un bottino di 90mila euro contenuto in una valigetta.

Oliena (15 agosto 2025): Attentato dinamitardo al bancomat delle Poste.

Pratosardo: Rapina ai depositi dei Monopoli di Stato, con un danno di circa 300mila euro in tabacchi.

Le indagini hanno fatto emergere una metodologia d’azione brutale: nell’assalto ai Monopoli di Stato, i malviventi hanno utilizzato un mezzo rubato come ariete per sfondare l’ingresso. Per garantire la fuga e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, la banda ha disseminato chiodi lungo le strade di accesso e posizionato simulacri di ordigni esplosivi per indurre le pattuglie alla cautela.

Il monitoraggio costante da parte degli investigatori ha inoltre svelato che l’attività criminale era tutt’altro che conclusa: il gruppo stava infatti pianificando ulteriori assalti ad attività commerciali della provincia, tra cui un colpo ai danni di un portavalori in transito sulla 131 dcn, nel tragitto tra Olbia e Cagliari.

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