Maxi operazione antidroga nel Nord Sardegna: quattro persone in manette

Una vasta operazione antidroga, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tempio, si è conclusa con l’arresto di quattro persone. L’intervento, supportato dai Comandi provinciali di Nuoro e Sassari e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, ha dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Tempio su richiesta della Procura locale.

Le indagini, coordinate dal Procuratore facente funzioni, hanno colpito una rete di soggetti residenti tra la Gallura, il Goceano e la Barbagia, coinvolti a vario titolo nella coltivazione e nel traffico di stupefacenti. Oltre agli arresti, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un quinto individuo indagato.

L’inchiesta ha preso il via nel settembre scorso, a seguito della scoperta di una imponente piantagione di cannabis indica nelle campagne del comune di Luras. La coltivazione era composta da oltre mille piante, con un’altezza media di un metro e venti centimetri, nascoste in un’area impervia e di difficile accesso.

Ciò che ha colpito gli inquirenti è stata l’organizzazione professionale della struttura:

Irrigazione: Un sistema articolato alimentato da due cisterne per la raccolta dell’acqua.

Sorveglianza: Un impianto di videosorveglianza da remoto, alimentato da pannelli solari, installato per proteggere il sito da eventuali intrusioni o controlli delle forze dell’ordine.

Già nelle prime fasi dell’operazione, un uomo residente nell’Oristanese era stato arrestato in flagranza, mentre un soggetto gallurese era stato denunciato. In quell’occasione, i Carabinieri avevano sequestrato oltre un chilogrammo di marijuana già pronta per lo spaccio e diversi grammi di hashish.

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