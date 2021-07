Questo pomeriggio, verso le 17:05, la Sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di soccorso per una persona intrappolata sotto un’auto. Sul luogo è stato inviato il personale del distaccamento di Ozieri, che dopo aver messo in sicurezza il mezzo ha stabilizzato il ferito sulla barella spinale in attesa del 118.

La vittima dell’incidente, un 65enne di Tula, era intento a pescare sulle sponde del lago Coghinas, in località Sa Jaga, seduto come sua abitudine sul bagagliaio posteriore dell’auto. Improvvisamente il veicolo, parcheggiato in pendenza, si è messo in movimento e lo ha travolto.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni pescatori vicini, dei ragazzi, che allarmati dalle richieste di aiuto, hanno spinto in avanti il mezzo e liberato il ferito.

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Sassari. Sul posto erano presenti il 118, la protezione civile di Tula e i Carabinieri di Nughedu.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it