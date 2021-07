Questa mattina centinaia o forse migliaia di pesci sono stati visti da diversi cagliaritani lungo il canale che costeggia lo stagno di Molentargius.

Non è la prima volta che accade: in passato la moria è stata documentata in seguito a forte pioggia, al vento e alla marea. Ma questa volta, cosa può aver provocato la morte dei pesci nelle acque dello stagno cagliaritano? Vista l’assenza di particolari agenti atmosferici, la domanda, oggi, rimane aperta.

