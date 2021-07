Tre anni dopo la sua prima volta in Italia, la giovane cantautrice dodie torna nel Bel Paese per presentare il suo album Build A Problem con una data unica venerdì 6 maggio 2022 all’Alcatraz di Milano.

Ad appena 26 anni dodie si è fatta un nome in rete come cantante e scrittrice, conquistando milioni di fan con i suoi video su YouTube – il suo canale doddleoddle sfiora i due milioni di iscritti – e uno stile di canto intimo e appassionato. Ha ottenuto un sold out al Roundhouse di Londra ancora prima della pubblicazione del suo album di debutto, ha suonato all’Hollywood Palladium e al Terminal 5 di New York e due dei suoi EP hanno raggiunto le top ten. Non si può certo dire che dodie riposi sugli allori.

Dopo alcuni rinvii dovuti alla pandemia di COVID-19 e alla Brexit, finalmente lo scorso 7 maggio dodie ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto Build A Problem. La cantautrice ha scritto la maggior parte dei brani negli ultimi due anni. «Credo fosse un periodo di crisi in effetti», dichiara. «Non ero molto sicura di chi fossi e stavo cercando di capirlo attraverso la musica. Penso che sia un album abbastanza privo di stabilità, ma decisamente onesto.»

«Vorrei che questo album facesse capire al pubblico cosa posso fare». L’ascolto di Build A Problem mostra come dodie sia maturata diventando una musicista eccezionale che sa scrivere arrangiamenti complessi e infondere in ogni canzone un senso di affascinante intimità.

