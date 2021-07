“È uno strumento per poter lavorare in sicurezza ed evitare la paura di tornare a chiusure o zone con restrizioni. Al contrario di chi fa terrorismo psicologico, il green pass ci rende più liberi ed è un’assicurazione per la continuità di attività altrimenti a rischio con la diffusione delle varianti. Salvini e Meloni pensino a dare una spinta alla campagna vaccinale invece di sabotarla insinuando dubbi, sottovalutando e mettendosi contro le valutazioni di medici e ricercatori“.Così lain merito all’adozione del green pass in Italia.

“Se Salvini e Meloni non hanno imparato niente dalla scorsa estate – aggiunge Mura – noi abbiamo fiducia che il Governo Draghi troverà la giusta misura per adottare il green pass. Se ci lasciamo guidare da certi pifferai della destra, il Paese è di nuovo a rischio“.

