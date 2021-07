“Maio e Mary si sono sposati. Era ora!!! Auguri ancora, ragazzi, e godetevi tutto”, inizia così il post sui social della rockstar Luciano Ligabue che in questi giorni si trova in Sardegna proprio per il matrimonio dei suoi amici.

Location d’eccezione quella del Faro Capo Spartivento a Domus de Maria, dove in tanti tra i presenti al matrimonio hanno voluto immortalare la presenza di Ligabue.

Curiosa e virale la foto che ritrae il cantante mentre assaggia la “carapigna”.

